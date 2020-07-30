Сообщали о взрывчатке и захвате заложников: в Киеве задержали четырех "минеров"

В Киеве в течение недели правоохрантели задержали четырех "минеров". Всего за последние семь дней столичная полиция получила 55 сообщений об оставленных без присмотра подозрительных предметах, а также 17 сообщений – о минировании объектов.

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Об этом сообщил глава столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко.

Он уточнил, что псевдоминеров установили и задержали во время проверки различных сообщений об угрозах взрывов. Речь идет о "минерах"-одиночках. Крищенко рассказал детали трех задержаний.

"Мы задержали жителя столицы, 2000 года рождения, за ложное сообщение о заминировании и захвате заложников. Молодой человек позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке в пяти торговых центрах столицы и о захвате 20 заложников в автобусе. Проведя проверки помещений и прилегающих территорий, по одной из указанных им адресов опасных предметов мы не нашли, а информация о захвате заложников не подтвердилась", – цитирует Крищенко пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

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Также еще одного псевдоминера задержали сотрудники Святошинского управления полиции.

"При поверхностной проверке у молодого человека обнаружили и изъяли мобильный телефон, с которого он осуществил вызов. В дальнейшем следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", – добавил Крищенко.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Кроме того, задержан "минер" станции метро "Вокзальная", которая накануне оказалась парализована из-за сообщения об угрозе взрыва.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Ним оказался 26-летний житель Святошинского района, который объяснил свои действия тем, что "якобы хотел проверить готовность полиции к проверке подобных сообщений". Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в организации взрывов в столице возле станции метро "Шулявская" и на Подоле. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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