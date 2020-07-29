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В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная": что произошло

29 июля, 19:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На одной из самых загруженных станций подземки ищут бомбу

Спустя неделю после того, как возле станции метро "Вокзальная" в Киеве нашли подозрительный предмет, здесь произошло новое ЧП.

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Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен", станцию снова закрыли на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – отметили в метро.

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Стоит отметить, что эта станция метро является одной из самых загруженных в столичной подземке. Здесь расположены Центральный железнодорожный вокзал, автостанция "Киев" и конечная нескольких городских трамваев.

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Напомним, на прошлой неделе в киевскую полицию сообщили о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Взрывчатку не нашли, но удалось определить лжеминера – им оказался 38-летний житель Черкасской области. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

После недавних событий переоценить опасность сообщений о заложении бомбы сложно – вечером 17 июля возле станции метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Одного из них, 22-летнего студента, пришлось оперировать.

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