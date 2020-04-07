В Чернобыльской зоне из-за ветра загорелись еще 35 га травы

К тушению пожара будут привлекать спасателей из Житомирской области

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где полыхают масштабные лесные пожары, во второй половине дня 7 апреля вспыхнуло еще 35 га. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настила на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области", – говорится в сообщении.

Пожарными самолетами (АН-32П) было осуществлено 9 сбросов – 72 тонны воды.

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Спасатели уточняют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,013 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения – 0,021 мР/ч.

В ГСЧС также опубликовали новое видео о пожарах:

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом 7 апреля он снова повысился и в большинстве районов столицы показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

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