Спасатели заявили о новых проблемах с ликвидацией пожаров под Чернобылем

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где уже более двух недель продолжаются пожары, существуют проблемы с ликвидацией возгораний из-за труднопроходимости леса. Об этом сообщил на брифинге 22 апреля директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.
"Основные усилия сейчас сосредоточены на наиболее сложном очаге в районе Рудьки-Буряковка. В связи с непроходимостью лесных массивов такие обстоятельства не позволяют оперативно добираться (к очагу. – Ред.) наземными силами, поэтому интенсивно сейчас на этом участке используется инженерная техника ГСЧС и Вооруженных сил Украины", – сказал Демчук.
Согласно его данным, за минувшие сутки специалисты "пробили" 125 километров дорог в лесу.
"Только таким способом удается добираться до кромки пожаров, проливаем их и сдерживаем дальнейшее распространение огня. Процесс, к сожалению, длительный и тяжелый", – уточнил он, добавив, что радиационный фон в Зоне отчуждения и Киевской области находится в пределах нормы.
Тем временем в Зоне отчуждения продолжают спасать пострадавших в результате пожаров животных. Так, в Чернобыльском радиационно-биосферном заповеднике сообщили, что возле одного из пожарищ лесники нашли двухнедельного жеребенка лошади Пржевальского, который отбился от табуна. Животное чувствовало себя не очень хорошо.
"Жеребенка Пржевальского (на самом деле это самочка) согласился приютить у себя Приют для диких животных при конноспортивном клубе под Киевом. Его профессиональные ветеринары знают, что может понадобиться такому малышу и предоставят ему необходимую помощь", - уточнили в заповеднике.
Подробнее смотрите в видео:
Ранее выгоревшие леса Чернобыля показали с высоты.
Тем временем масштабные пожары продолжаются и в Житомирской области. Как живут люди, оставшиеся без жилья вследствие ЧП, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле
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