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Спасатели заявили о новых проблемах с ликвидацией пожаров под Чернобылем

22 апреля, 15:10

Наталья Руда

Наземные силы добираются к очагам только после того, как тяжелая техника "пробивает" дороги

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где уже более двух недель продолжаются пожары, существуют проблемы с ликвидацией возгораний из-за труднопроходимости леса. Об этом сообщил на брифинге 22 апреля директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.

"Основные усилия сейчас сосредоточены на наиболее сложном очаге в районе Рудьки-Буряковка. В связи с непроходимостью лесных массивов такие обстоятельства не позволяют оперативно добираться (к очагу. – Ред.) наземными силами, поэтому интенсивно сейчас на этом участке используется инженерная техника ГСЧС и Вооруженных сил Украины", – сказал Демчук.

Согласно его данным, за минувшие сутки специалисты "пробили" 125 километров дорог в лесу.

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"Только таким способом удается добираться до кромки пожаров, проливаем их и сдерживаем дальнейшее распространение огня. Процесс, к сожалению, длительный и тяжелый", – уточнил он, добавив, что радиационный фон в Зоне отчуждения и Киевской области находится в пределах нормы.

Тем временем в Зоне отчуждения продолжают спасать пострадавших в результате пожаров животных. Так, в Чернобыльском радиационно-биосферном заповеднике сообщили, что возле одного из пожарищ лесники нашли двухнедельного жеребенка лошади Пржевальского, который отбился от табуна. Животное чувствовало себя не очень хорошо.

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"Жеребенка Пржевальского (на самом деле это самочка) согласился приютить у себя Приют для диких животных при конноспортивном клубе под Киевом. Его профессиональные ветеринары знают, что может понадобиться такому малышу и предоставят ему необходимую помощь", - уточнили в заповеднике.

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Подробнее смотрите в видео:

Ранее выгоревшие леса Чернобыля показали с высоты.

Тем временем масштабные пожары продолжаются и в Житомирской области. Как живут люди, оставшиеся без жилья вследствие ЧП, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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