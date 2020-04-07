Спортсмена, напавшего на журналистов в Киеве, отправили под домашний арест

Мужчину, который 2 апреля напал на журналистов на спортивной площадке в Гидропарке в Киеве, отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Срок действия меры пресечения суд определил в 3 июня 2020 включительно", – говорится в сообщении.
Спортсмену сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в связи с закрытием в столице спортивных комплексов и бассейнов "качалка" в Гидропарке осталась едва ли не единственным местом, где можно было позаниматься спортом. После нападения на журналистов в Гидропарке несколько раз вспыхивали конфликты. Сначала полиция перекрыла доступ в "качалку", что спровоцировало стычку с двумя мужчинами 1979 и 1988 годов рождения. На них составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Позднее копы задержали спортсмена, который решил вплавь добраться в "качалку" в Гидропарке.
Также новости "Сегодня" сообщали о еще одном нападении на журналистов канала "Украина" в Киеве. Подробности смотрите в сюжете:
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