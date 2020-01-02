Стали известны детали ЧП в центре Киева, где мужчина перевернул казаны с глинтвейном

/ Фото: Киев Оперативный

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Стали известны подробности ЧП на Контрактовой, где нетрезвый мужчина перевернул казаны с горячим глинтвейном.

"Пьяный мужчина перевернул несколько казанов с глинтвейном. По информации медиков, ребенок при этом не пострадал и подобного обращения не зафиксировано. Пострадала женщина-продавец, которой 51 год. Она получила ожоги первой степени и от госпитализации отказалась, продолжила свою работу", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Он добавляет, что полиция задержала нетрезвого мужчину, который перевернул казаны. Его действиям будет дана правовая оценка. Почему мужчина хулиганил на новогодней ярмарке – пока неизвестно. Возможно, мужчине не понравился глинтвейн. При этом между ним и женщиной-продавцом произошел конфликт. Говорят, что нетрезвого посетителя ярмарки несколько раз выводила с территории охрана. Вместе с тем, ребенок точно не пострадал, а только женщина-продавец.

Ранее в Одесской области в результате ожогов погиб младенец. Трагедия произошла в одном из сел Захаровского района. Когда мать была на улице, пятеро детей, старшему из которых – восемь лет, играли в доме. Они перевернули чайник и облили кипятком своего пятимесячного брата. В результате малыш получил значительные ожоги головы и туловища.

Также в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком.

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