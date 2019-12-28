Облили кипятком: в Одесской области младенец погиб от ожогов

В Одесской области в результате ожогов погиб младенец. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в одном из сел Захаровского района. Когда мать была на улице, пятеро детей, старшему из которых – 8 лет, играли в доме. Они перебросили чайник и облили кипятком своего пятимесячного брата. В результате малыш получил значительные ожоги головы и туловища.
"Прибежав на крики, 27-летняя мать не обратилась за помощью к медикам, а решила самостоятельно обработать пораженные участки тела средством для лечения ожогов. А на следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. Врачи "скорой", которых по просьбе матери вызвала соседка, констатировали его смерть и сообщили о происшествии в полицию", – говорися в сообщении.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований квалифицировав инцидент как "умышленное убийство". Однако, с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о ее переквалификации на ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Сейчас тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, ранее в Харькове полиция расследовала обстоятельства гибели годовалого ребенка. Предварительно, мальчик утонул в ванне.
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