Українська
$ 27,76
32,22
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Стало известно, кем оказались граффитчики, которых Кличко поймал в центре Киева

27 июля, 08:58

Наталья Руда Наталья Руда

Один служил на Донбассе, а второй был ранен на Майдане

За граффитчиков, которых мэр Киева Виталий Кличко поймал в центре столицы, вступился руководитель Голосеевского подразделения киевской "Муниципальной стражи" Сергей Бондарь. На своей странице в Facebook он сообщил, что один из "художников" был на войне на Донбассе, а второй пострадал на Майдане.

Реклама

По его словам, на улице Стрелецкой парни закрашивали Telegram-каналы, распространяющие наркотики.

"Вы поймали двух моих друзей, которые зарисовывали наркоманские граффити. Они этим занимаются постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи. Обоих знаю много лет. С лучшей стороны. Один прошел войну. Ему удалось от Вас уйти. Другой – Синица Ярослав. Раненый на Майдане. Ему титушки разнесли полголовы. Поэтому даже не пытался от Вас бежать. Хотелось бы, чтобы Вы посмотрели эту ситуацию. Под другим ракурсом. Я также неоднократно зарисовывал Telegram-каналы, которые распространяют наркотики. Приходилось и разбивать лица тем, кто их рисует", - написал Бондарь.

Он уточнил, что на Ярослава Синицу составили административный протокол, а "следовало бы подарить ребятам по три ведра краски".

"Коммунальщики откровенно не справляются. Самое время на уровне мэра помочь волонтерам, которые чистят наш город от наркомании и деструктива", – считает глава районного подразделения "Муниципальной стражи".

В тренде
Утренний дождь не испортит погоду: синоптики дали "жаркий" прогноз для Киева
Реклама

Отметим, что парни писали на стене дома на Стрелецкой надпись "White lives matter".

Ранее сообщалось, что зимой на Аллее художников в столице вандалы вырвали LED-подсветку, которая была вмонтирована в перила. Также вандалы испортили несколько объектов в фитнес-парке у озера Лебединое.

Также смотрите, как от вандалов спасаются в США:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев вандалы Виталий Кличко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробности
В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробностиПроисшествия
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро Киева
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро КиеваПроисшествия
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесменаПроисшествия
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фото
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фотоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять