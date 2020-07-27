Стало известно, кем оказались граффитчики, которых Кличко поймал в центре Киева

Один служил на Донбассе, а второй был ранен на Майдане

За граффитчиков, которых мэр Киева Виталий Кличко поймал в центре столицы, вступился руководитель Голосеевского подразделения киевской "Муниципальной стражи" Сергей Бондарь. На своей странице в Facebook он сообщил, что один из "художников" был на войне на Донбассе, а второй пострадал на Майдане.

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По его словам, на улице Стрелецкой парни закрашивали Telegram-каналы, распространяющие наркотики.

"Вы поймали двух моих друзей, которые зарисовывали наркоманские граффити. Они этим занимаются постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи. Обоих знаю много лет. С лучшей стороны. Один прошел войну. Ему удалось от Вас уйти. Другой – Синица Ярослав. Раненый на Майдане. Ему титушки разнесли полголовы. Поэтому даже не пытался от Вас бежать. Хотелось бы, чтобы Вы посмотрели эту ситуацию. Под другим ракурсом. Я также неоднократно зарисовывал Telegram-каналы, которые распространяют наркотики. Приходилось и разбивать лица тем, кто их рисует", - написал Бондарь.

Он уточнил, что на Ярослава Синицу составили административный протокол, а "следовало бы подарить ребятам по три ведра краски".

"Коммунальщики откровенно не справляются. Самое время на уровне мэра помочь волонтерам, которые чистят наш город от наркомании и деструктива", – считает глава районного подразделения "Муниципальной стражи".

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Отметим, что парни писали на стене дома на Стрелецкой надпись "White lives matter".

Ранее сообщалось, что зимой на Аллее художников в столице вандалы вырвали LED-подсветку, которая была вмонтирована в перила. Также вандалы испортили несколько объектов в фитнес-парке у озера Лебединое.

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