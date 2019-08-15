Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)

Провал на проезжей части на улице Лютеранской недалеко от Офиса президента в центре столицы произошел вследствие проблем с коммуникациями. Об этом сообщила пресс-секретарь КК "Киевавтодор", передает агентство "Українські новини".

"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций — сейчас устанавливают", – рассказала пресс-секретарь.

Реклама

При этом она уточнила, что дорогу перекрывать не стали.

В тренде Грымчака поймали на взятке: в чем двойственность подобных коррупционных скандалов

Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзала.

Ранее на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама