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Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)

Сегодня, 12:35

Провал случился из-за коммуникаций

Провал на проезжей части на улице Лютеранской недалеко от Офиса президента в центре столицы произошел вследствие проблем с коммуникациями. Об этом сообщила пресс-секретарь КК "Киевавтодор", передает  агентство "Українські новини".

"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций — сейчас устанавливают", – рассказала пресс-секретарь.

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При этом она уточнила, что дорогу перекрывать не стали.

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Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзала.

Ранее на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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Киев асфальт провал

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