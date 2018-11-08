Станцию "Вокзальная" полностью закрывали на вход

В Киеве 8 ноября вечером на станции "Вокзальная" произошло небольшой сбой в работе. Ее полностью закрывали на вход. В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что причиной стала техническая неисправность эскалатора. А два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.

Впрочем, "перерыв" в работе был не очень долгим. Спустя 15 минут после объявления о закрытии станции, появилась информация о возобновлении ее работы в обычном режиме.

Но в подземке добавили: "Просим соблюдать Правила пользования эскалаторами. Не заступать за ограничительную линию, придерживать полы длинной одежды и не бросать монеты на балюстраду! Эти простые вещи, напрямую влияют на работу станций и комфорт поездки", – сообщили в метро.

Напомним, несколько дней назад на Центральном железнодорожном вокзале искали взрывчатку, из-за чего здание было закрыто для пассажиров. Опасных предметов правоохранители не обнаружили. А ранее временно закрывали станцию метрополитена "Житомирская" в связи с поступившим звонком о заминировании.

Как сообщалось, сегодня, 8 ноября, будет временно ограничена работа трех станций метрополитена – "Олимпийской", "Дворца спорта" и "Площади Льва Толстого".

Ограничения связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция). Так, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

Ранее после ЧП в метрополитене Рима в столичной подземке показали, как следят за исправностью эскалаторов в Киеве. Сайт "Сегодня" побывал на ночной экскурсии в метро и своими глазами посмотрел, как ремонтируют подъемники.

Тем временем, знаменитый художник Мата Руда из Коста-Рики рисует новую часть масштабного мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве. На стене станции появились очертания лица красивой девушки, которая одета в традиционный для крымских татар головной убор. Также на переднем плане видны очертания огромного букета тюльпанов.