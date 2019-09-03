Столичная полиция начала расследование массового отравления студентов шаурмой

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления студентов шаурмой в одном из киосков на улице Борщаговской. В частности, с отравлением в больницу попали семь человек.

"После сообщения о госпитализации студентов правоохранители сразу начали отработку: в результате на улице обнаружили пять МАФов, где продавали шаурму. Мясная продукция и принадлежности для ее приготовления изъяты, а торговые точки опечатаны. Изъятые продукты направлены на проведение экспертизы для установления причины отравления", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Уголовное производство открыто по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в августе в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области.

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