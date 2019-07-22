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В Ровенской области – массовое отравление шаурмой

22 июля, 15:19

Десять человек попали в больницу сразу после рок-фестиваля

Фото: politeka.net

После употребления продуктов питания на рок-фестивале "Тарас Бульба", который выходных проходил  в городе Дубно, за помощью к медикам обратилось 14 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Десять пострадавших госпитализированы, четверо проходят амбулаторное лечение. Свое заболевание заболевшие связывают с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, который развернул торговое место во время фестиваля. Об этом сообщает ГУ "Ровенский областной лабораторный центр.

"С признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы трое несовершеннолетних местных жительниц. Кроме того, как выяснилось, помощь врачей понадобилась еще 11 лицам, среди которых как местные жители, так и жители соседних областей. Все они находились на рок-фестивале, где предварительно отравились после употребления приготовленной блюда в расположенных там палатках", – добавляют в полиции.

Открыто досудебное расследование (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших после посещения кафе "Гурман" в поселке Мизоч под Ровно увеличилось 80 человек. Среди заболевших – 15 детей. Также известно, что на больничных койках оказались жители не только жителей Ровенской, но и Волынской области.


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Тег фестиваль, ровно, шаурма, массовое отравление

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