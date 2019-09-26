Столичная полиция сообщила детали ДТП, в котором фура протаранила остановку

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столичном главке Национальной полиции сообщили подробности ДТП, при котором грузовой автомобиль протаранил остановку на улице Миропольской.

"Вчера в 21:55 в полицию поступило сообщение о ДТП при участии тягача DAF с полуприцепом. Правоохранители провели первоочередные следственные действия и предварительно установили, что водитель, 1992 года рождения, управляя тягачом с полуприцепом в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на светофор, а в дальнейшем – на металлическое ограждение и электроопору. От столкновения фрагменты обломков от электроопоры и светофора повредили два автомобиля", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

В результате ДТП получил телесные повреждения водитель грузовика, его госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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