Столичные копы показали вандалов, покрасивших скульптуру Самсона в розовый цвет (фото)

Задержанным, по данным полиции, от 21 до 27 лет

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция открыла уголовное расследование по факту инцидента со скульптурой Самсона на Контрактовой площади, которую покрасили в розовый цвет.

Отметим, что трое злоумышленников уже задержаны. В полиции уточнили обстоятельства задержания.

"Правоохранители увидели неизвестных лиц, которые начали убегать. Одному из них убежать не удалось – его задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил полицейским имена своих товарищей", – говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали данное событие как повреждения объекта культурного наследия, так как скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения. В полиции добавили, что троим задержанным от 21 до 27 лет.

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"Во время проведения первоочередных следственных действий мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписках злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов – назвать свои действия установкой "арт-объекта". Однако подчеркиваю, что окрашенный ними фонтан является объектом культурного наследия и без разрешения соответствующих органов любые изменения внешнего вида скульптуры запрещены и наказываются в соответствии с действующим законодательством", – добавил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

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Открыто уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее Самсона покрасили в золотистый цвет. Статуе также отбивали нос.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой. Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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