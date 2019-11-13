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Столичные копы разыскали родителей брошенного посреди улицы мальчика

13 ноября, 13:57

По словам родителей ребенка, у них тяжелое материальное положение и жизненные сложности

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители разыскали родителей трехлетнего мальчика, которого на прошлой неделе обнаружили на улице Вышгородской прохожие.

Так, жители микрорайона заметили с ребенком нетрезвого мужчину. Позднее малыш оказался один, а на его теле обнаружили синяки.

По данным полиции, после ЧП, когда ребенка госпитализировали в больницу, к копам обратился мужчина и сообщил, что он отец мальчика и поедет к нему в медучреждение.

"Однако состоянием здоровья маленького пациента долгий период времени никто не интересовался. В связи с чем правоохранители начали розыск родителей или родных трехлетнего мальчика", – говорится в сообщении.

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В итоге родителей нашли. Они объяснили свое отсутствие рядом с ребенком "тяжелым материальным положением и жизненными сложностями".

В отношении отца ребенка копы составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения направлены в суд.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Сейчас ребенок находится в детском доме. Его дальнейшую судьбу будут решать представители территориальной социальной службы по делам детей.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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