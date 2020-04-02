Столичные копы задержали двух мужчин, укравших деньги из платежного терминала

Столичные правоохранители задержали двух мужчин за совершение кражи денег из платежного терминала. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, злоумышленники приехали на авто к магазину, проникли в помещение, где стоял терминал, и украли из него кассету с около 7000 тыс. гривен.

Позднее подозреваемых задержали на проспекте Академика Глушкова. Грабителями оказались уроженцы Запорожской области, 1992 и 1985 годов рождения. Мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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Во время обыска в салоне их машины нашли и изъяли "орудия" преступления: лом, отвертку, разводные ключи и кассету терминала с деньгами. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины – это кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему.

Сейчас в Голосеевском районном суде на период досудебного расследования правонарушителям избирается мера пресечения. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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Также в столице орудуют карманники и домушники.

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