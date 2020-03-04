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В Харькове разоблачили мошенников: воровали деньги с банковских карт

4 марта, 15:54

Руслан Ровик

Кражи происходили с помощью современного оборудования

В Харькове разоблачили группировку, которая занималась кражей денег с банковских карт украинцев.

Об этом в своем Facebook сообщил спикер регионального управления Службы безопасности Украины Владислав Абдула.

"Было установлено, что координировал действия преступной группы гражданин России через популярный мобильный мессенджер. По его указанию двое харьковчан, с которыми россиянин познакомился на одном из хакерских форумов, купили "скиммерное" оборудование для считывания данных с банковских карт и фиксации PIN-кодов", – подчеркнул он.

По данным оперативников, участники преступной группы устанавливали эти устройства на банкоматы и терминалы самообслуживания, а затем создавали дубликаты банковских карт и с их помощью снимали деньги с чужих счетов.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное приобретение или использование средств негласного получения информации". У фигурантов изъяли вещественные доказательства, им готовятся объявить подозрения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из них получали фальшивые сообщения и обращались на сайты, которые запрашивали личную информацию.

Также мы выяснили, почему украинцы попадаются на уловки, хотя прекрасно знают об опасности передачи данных, а также о том почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

Добавим, что украинцам дали важные советы о том, как правильно оказывать помощь, не рискуя стать жертвой мошенников:

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Харьков кража мошенничество СБУ мошенники банковские карты

Источник: Сегодня

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