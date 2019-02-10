Столкновения на Подоле: Крищенко рассказал подробности об изъятом у активистов оружии
Активисты могли использовать ножи в качестве холодного оружия, считает начальник киевской полиции
После столкновений на Подоле в Киеве, у задержанных активистов, которых уже отпустили, были изъяты два пистолета, восемь ножей и десять газовых баллончиков.
Об этом рассказал на брифинге глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает РБК-Украина. По его словам, один из пистолетов отправили на экспертизу.
"Было изъято два пистолета. Один для отстрела резиновых пуль … (Второй) условно, стартовый пистолет, мы направим его к экспертам (на экспертизу) … Было изъято восемь ножей, которые могли быть использованы как холодное оружие. Было изъято около 10 газовых баллончиков. Задержаны были 24 человека. 14 из них были задержаны по статье 208 УПК", – рассказал Крищенко.
Глава киевской полиции отметил, что следователь отменил своим постановлением статью 208 и активисты все ушли и сейчас задержанных в отделении полиции нет.
"Следователи проводят работу. Будут подготовлены процессуальные материалы. И мы уже сможем сообщать о каких-то процессуальных последствиях", – подчеркнул он.
Как сегодня признался Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисту: "Ложись, Бандера!".
Напомним, 9 февраля в Киеве произошло столкновение активистов с полицией во время массовой акции на Контрактовой площади. В результате были задержаны 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. В Генпрокуратуре также отмечали, что было открыто и уголовное производство по факту избиения активистов сотрудниками полиции.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Столкновения на Подоле: Крищенко рассказал подробности об изъятом у активистов оружии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Герои парковки" в Киеве: как в столице будут бороться с нарушителями
Власти грозят штрафами и эвакуаторами, а активисты могут «наградить» наклейкой
Под судом в Киеве активисты требуют судить живодера Святогора
Догхантера требуют привлечь к ответственности по статье 300 УК Украины