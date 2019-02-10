Столкновения на Подоле: Крищенко рассказал подробности об изъятом у активистов оружии

Активисты могли использовать ножи в качестве холодного оружия, считает начальник киевской полиции

Фото: Нацполиция

Столкновения на Подоле: Крищенко рассказал подробности об изъятом у активистов оружии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/025/bca/5c6025bca67d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/025/bca/5c6025bca67d3.jpg 2019-02-10T15:24:00+02:00 Происшествия Активисты могли использовать ножи в качестве холодного оружия, считает начальник киевской полиции

После столкновений на Подоле в Киеве, у задержанных активистов, которых уже отпустили, были изъяты два пистолета, восемь ножей и десять газовых баллончиков.

Об этом рассказал на брифинге глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает РБК-Украина. По его словам, один из пистолетов отправили на экспертизу.

"Было изъято два пистолета. Один для отстрела резиновых пуль … (Второй) условно, стартовый пистолет, мы направим его к экспертам (на экспертизу) … Было изъято восемь ножей, которые могли быть использованы как холодное оружие. Было изъято около 10 газовых баллончиков. Задержаны были 24 человека. 14 из них были задержаны по статье 208 УПК", – рассказал Крищенко.

Глава киевской полиции отметил, что следователь отменил своим постановлением статью 208 и активисты все ушли и сейчас задержанных в отделении полиции нет.

"Следователи проводят работу. Будут подготовлены процессуальные материалы. И мы уже сможем сообщать о каких-то процессуальных последствиях", – подчеркнул он.

Как сегодня признался Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисту: "Ложись, Бандера!".

Напомним, 9 февраля в Киеве произошло столкновение активистов с полицией во время массовой акции на Контрактовой площади. В результате были задержаны 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. В Генпрокуратуре также отмечали, что было открыто и уголовное производство по факту избиения активистов сотрудниками полиции.

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