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Страшный потоп в Киеве: подземный переход ушел под воду за 10 минут (видео)

17 декабря, 13:51

Александр Марущак

Утечка воды, как сообщили сайту "Сегодня" в КГГА, уже устранена

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

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Подземный переход на улице Героев Днепра в Киеве во вторник, 17 декабря, полностью затопило водой. Прорыв на водопроводе произошел около 10 часов утра – мощные потоки холодной воды быстро залили территорию возле подземного перехода.

Фото: Киевводоканал

Фото: Киевводоканал

"Произошел прорыв на водопроводе диаметром 400 миллиметра. Утечка воды уже устранена. На данный момент вода полностью ушла. Подземный переход уже доступен для пешеходов. "Киевводоканал" занимается ремонтов на прорыве", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Пользователи Facebook напомнили, что подобное ЧП там происходит уже не впервые. В частности, такая же авария была в 2008 году.

Фото: Вячеслав Гео

Фото: Вячеслав Гео

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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Киев потоп подземный переход

Источник: Сегодня

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