Страшный потоп в Киеве: подземный переход ушел под воду за 10 минут (видео)

Подземный переход на улице Героев Днепра в Киеве во вторник, 17 декабря, полностью затопило водой. Прорыв на водопроводе произошел около 10 часов утра – мощные потоки холодной воды быстро залили территорию возле подземного перехода.
"Произошел прорыв на водопроводе диаметром 400 миллиметра. Утечка воды уже устранена. На данный момент вода полностью ушла. Подземный переход уже доступен для пешеходов. "Киевводоканал" занимается ремонтов на прорыве", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.
Пользователи Facebook напомнили, что подобное ЧП там происходит уже не впервые. В частности, такая же авария была в 2008 году.
Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.
Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.
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