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Дело пошло в суд: "Святошинского стрелка" могут посадить на 15 лет

20 февраля, 15:44

Игорь Серов

Берестецкому инкриминируют покушение на убийство

В Киеве завершили расследование одного из самых нашумевших дел прошлого года. Как сообщила пресс-служба прокуратуры столицы, в суд направлен обвинительный акт в отношении "святошинского стрелка"Алексея Берестецкого.

Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство. Если его вина будет доказана в суде, то может получить тюремный срок от 7 до 15 лет. Защита Берестецкого в суде не соглашалась с квалификацией преступления и настаивала на том, что это было не покушение на убийство, а нанесение телесных повреждений в состоянии аффекта.

Пострадавший сосед Берестецкого, Николай, рассказал нам, что в больнице ему пришлось лежать более трех месяцев.

"Меня госпитализировали 6 ноября и выписали в прошлую пятницу. Еще предстоит год реабилитации. Позицию прокуратуры полностью поддерживаю", – сказал нам Николай.

Напомним, в начале ноября 2019 года Алексей Берестецкий на лестничной площадке многоэтажки по улице Чаадаева дважды выстрелил в своего безоружного соседа и тяжело ранил его. Конфликт между ними начался из-за того, что якобы Берестецкий задолжал ОСМД большую сумму за коммуналку.

После стрельбы Берестецкий был задержан и арестован, но в конце января был выпущен из СИЗО под домашний арест.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Источник: Сегодня

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