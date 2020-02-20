Дело пошло в суд: "Святошинского стрелка" могут посадить на 15 лет

В Киеве завершили расследование одного из самых нашумевших дел прошлого года. Как сообщила пресс-служба прокуратуры столицы, в суд направлен обвинительный акт в отношении "святошинского стрелка"Алексея Берестецкого.
Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство. Если его вина будет доказана в суде, то может получить тюремный срок от 7 до 15 лет. Защита Берестецкого в суде не соглашалась с квалификацией преступления и настаивала на том, что это было не покушение на убийство, а нанесение телесных повреждений в состоянии аффекта.
Пострадавший сосед Берестецкого, Николай, рассказал нам, что в больнице ему пришлось лежать более трех месяцев.
"Меня госпитализировали 6 ноября и выписали в прошлую пятницу. Еще предстоит год реабилитации. Позицию прокуратуры полностью поддерживаю", – сказал нам Николай.
Напомним, в начале ноября 2019 года Алексей Берестецкий на лестничной площадке многоэтажки по улице Чаадаева дважды выстрелил в своего безоружного соседа и тяжело ранил его. Конфликт между ними начался из-за того, что якобы Берестецкий задолжал ОСМД большую сумму за коммуналку.
После стрельбы Берестецкий был задержан и арестован, но в конце января был выпущен из СИЗО под домашний арест.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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