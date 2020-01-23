Святошинский стрелок, дважды ранивший соседа, вышел из СИЗО

Суд над "святошинским стрелком" Алексеем Берестецким / Фото: Сегодня

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Неожиданным оказался поворот у громкого ЧП, которое произошло в конце прошлого года в Святошинском районе Киева — когда в ноябре 2019-го в многоэтажке по улице Чаадаева один из местных жителей, Алексей Берестецкий, расстрелял на лестничной площадке своего безоружного соседа. Последний пришел с группой соседей выяснить, почему Берестецкий не платит за коммунальные услуги. Тот отрицал наличие долга и решил прогнать соседей с помощью стрельбы. В итоге дважды выстрелил, раздробив соседу кость на ноге.

Святошинский суд постановил арестовать Берестецкого на 2 месяца — посчитал, что стрелок может влиять на соседей либо других свидетелей. Но как выяснил сайт "Сегодня", он уже не за решеткой.

"Берестецкий освобожден из СИЗО 21 января на основании постановления киевского апелляционного суда от 20 января. Он помещен под круглосуточный домашний арест", – сообщили сайту "Сегодня" в Минюсте.

Защита пострадавшего, который до сих пор лечится, признается: освобождение Берестецкого их обескуражило.

"Для меня это шок! Пострадавший Николай пытается вставать на ноги, но операции еще продолжаются. Думаю, что после освобождения возможно влияние на свидетелей", – сказал нам адвокат пострадавшего Евгений Крамаренко.

Адвокат Берестецкого, Олег Веремиенко, подтвердил нам то, что Берестецкий под домашним арестом. При этом Веремиенко озвучил свою версию того, почему отпустили Берестецкого:

"Ему в СИЗО предоставили спальное место на втором уровне, но у него не сгибаются суставы. Из-за этого был ряд сложностей. Чтобы избежать их, суд поместил его под домашний арест. Он находится не по тому адресу, где произошел конфликт. На Берестецкого надели электронный браслет".

Берестецкому инкриминируют покушение на убийство. Если его вину докажут в суде, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее суд не рисковал отпускать Берестецкого: мотивировал тем, что конфликт не исчерпан.

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