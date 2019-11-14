Стрельба по работникам банка в Киеве: появилось видео с места инцидента

В результате инцидента работник финучреждения был ранен в ногу

Столичная полиция опубликовала видео с места стрельбы по работникам банка в Киеве, которая произошла 13 ноября в квартире на улице Лисковской.

Новости "Сегодня" сообщали, что представители банка пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью финучреждения по причине невыплаты кредита. Хозяин дома, увидев незваных гостей, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна пуля попала одному из прибывших в ногу. С непроникающим ранением пострадавшего госпитализировали.

Мужчина предоставил полиции разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы. Также еще не решен вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве на улице Чаадаева мужчина в жилом доме открыл стрельбу по своим соседямиз-за конфликта вокруг долгов по ЖКХ. В результате инцидента был ранен один человек.

Также неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский Путь в Голосеевском районе столицы.

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