Стрельба в Броварах: заказчиков преступления до сих пор не установили

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое проходит в Киеве 16 июля, заявила, что заказчики перестрелки в Броварах до сих пор не установлены, передает УНИАН.

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Она уточнила, что в течение первого полугодия были обезврежены 11 банд, из которых восемь – в Киевской области, которые причастны к резонансной перестрелке под Киевом. На данный момент уже 50 участникам массового конфликта сообщили о подозрениях, 18 из них являются членами ОПГ.

Также она добавила, что за шесть месяцев полиция поймала две банды, которые использовали оружие и взрывчатку для совершения преступлений.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. При этом часть участников перестрелки приехали из Винницкой области. После инцидента начальника управления полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили, но позднее назначили советником главы Национальной полиции.

Также мы писали об обысках у участников перестрелки в Броварах.

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