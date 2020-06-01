Перестановки в полиции: стало известно о неожиданном назначении после стрельбы в Броварах

Начальник управления полиции в Винницкой области Юрий Педос, отстраненный после инцидента со стрельбой в Броварах, назначен советником главы Нацполиции.
Об этом заявил руководитель Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге в Виннице.
"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сказал он.
При этом глава Нацполиции отметил, что в отношении остальных работников винницкого аппарата, которых 29 мая отстранили или уволили, "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже доведем".
Стоит напомнить, что глава МВД Арсен Аваков принял решение об отстранении Педоса из-за того, что тот пропустил отъезд группы вооруженных людей из Винницкой области в столицу и не предпринял ничего для предотвращения инцидента со стрельбой.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко показал фото задержанных.
По его словам, изъято значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.
Позже Геращенко добавил, что копам известны фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах.
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба.
Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах
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