Перестановки в полиции: стало известно о неожиданном назначении после стрельбы в Броварах

Начальник управления полиции в Винницкой области Юрий Педос, отстраненный после инцидента со стрельбой в Броварах, назначен советником главы Нацполиции.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге в Виннице.

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сказал он.

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При этом глава Нацполиции отметил, что в отношении остальных работников винницкого аппарата, которых 29 мая отстранили или уволили, "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже доведем".

Стоит напомнить, что глава МВД Арсен Аваков принял решение об отстранении Педоса из-за того, что тот пропустил отъезд группы вооруженных людей из Винницкой области в столицу и не предпринял ничего для предотвращения инцидента со стрельбой.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко показал фото задержанных.

По его словам, изъято значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

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Позже Геращенко добавил, что копам известны фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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