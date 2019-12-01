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Стрельба в центре Киева: фото и видео с места расстрела

1 декабря, 19:55

Корреспонденты увидели, как выглядит место предполагаемого покушения на депутата Вячеслава Соболева

Стрельба в Шевченковском районе Киева наделала немало шума в городе – в самом центре столицы, в нескольких сотнях метров от красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, совершили дерзкое преступление и убили ребенка.

Корреспонденты "Сегодня" побывали на месте событий и увидели, как выглядит место расстрела.

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Кроме того, в соцсетях появилось и видео с перекрестка улиц Льва Толстого и Тарасовской, где случилось нападение.

На данный момент правоохранители не называли официально действующих лиц случившегося, но, по данным СМИ, за рулем расстрелянного автомобиля находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а погибший от огнестрельного ранения трехлетний мальчик – это его сын. Таким образом, это могло быть покушение на депутата и бизнесмена.

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Напомним, что в столице действует оперативный план "Сирена" по поиску автомобилей, на которых могут передвигаться преступники. По предварительной информации, они сделали несколько выстрелов из автомобиля Lexus и скрылись.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). На месте преступления работают сотрудники следственно-оперативных групп Главного и Шевченковского управлений Нацполиции, криминалисты и кинологи.

На фоне того, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день и часто это происходит прямо в оживленных общественных местах, новости "Сегодня" разбирались в том, что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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Источник: Сегодня

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