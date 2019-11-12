Стрельба в Киеве: появились новые детали и фото с места ЧП

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столичной полиции уточнили обстоятельства стрельбы в Бортничах, в результате которой пострадал 33-летний мужчина. Он получил огнестрельные непроникающие ранения груди.

"По спецлинии 102 поступила информация о стрельбе на улице Боровой. Заявитель сообщил, что услышал выстрелы, после чего обнаружил раненого соседа. На месте происшествия правоохранители установили, что у дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.

Пострадавшего в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение. На месте ЧП нашли стреляные гильзы, предварительно от травматического оружия, которые отправили на экспертизу.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В тренде Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция разыскивает стрелка. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Киеве на улице Чаадаева мужчина в жилом доме открыл стрельбу по своим соседям. В результате инцидента был ранен один человек.

Также неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе столицы.

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