Стрельба в столичном Святошино: в сети появилось видео инцидента (18+)

Фото: hk.npu.gov.ua

В одной из многоэтажек Святошинского района Киева в среду, 6 ноября, местный житель расстрелял своих соседей, когда те пришли разбираться по поводу его неуплаты за услуги ЖКХ.

Инцидент происходил на лестничной клетке дома по адресу улица Петра Чаадаева, 2а.

На видео можно увидеть, что после обсуждения ситуации между соседями начинается ссора и уже через несколько секунд неплательщик заходит в свою квартиру, выходит с оружием и начинает стрелять в стоявшего на лестничной клетке мужчину.

Реклама

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

Видео: Киев Оперативный

А под Киевом в Ирпене мужчина обстрелял соседа и жестоко избил металлической дубинкой.Пострадавшим оказался 46-летний местный житель. Его с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама