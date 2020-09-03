Стрельба в Украинке: в "разборках" участвовали россияне

Копы установили личности 22 участников стрельбы, в том числе россиян

После стрельбы в кафе города Украинка Киевской области копы установили личности 22 участников этих "разборок". Среди них оказались 15 местных жителей и семеро приезжих, среди которых были граждане России.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, по местам жительства участников конфликта уже проведено 10 обысков.

"Группа на тот момент неизвестных лиц приехала на машинах из Киева в кафе города Украинка, на Обуховщине, и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что в ходе стычки прозвучало до 10 выстрелов из травматического и охотничьего оружия. После этого участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление, изменив обстановку, собрав гильзы и уничтожив следы.

Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер. После оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и показаний свидетелей выяснилось, что среди участников конфликта были местные жители, приезжие из Киева, в том числе граждане Российской Федерации.

"Продолжаются расследования в двух уголовных производствах, открытых по фактам совершения "хулиганства с применением оружия" и "сокрытия преступления". Решается вопрос объявления подозрения организаторам и участникам конфликта", - заявили в полиции.

Напомним, в Одессе мужчина открыл огонь по шумным соседям. Конфликт, закончившийся стрельбой, возник из-за громкой музыки, пострадали два человека.

А в Киеве, возле станции метро "Левобережная", мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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