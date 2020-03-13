Стройка Шулявского моста: Кличко пригрозил сесть на бульдозер и снести цех "Большевика"

К лету в Киеве планируют завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ", сообщили в КГГА.

"У нас есть много вызовов. Финансовые, политические, коронавирус. Не привыкли мы жить в "теплой ванне". Постоянно приходится преодолевать препятствия. Но мы справимся. Я положительно смотрю в завтрашний день, – сказал Виталий Кличко. – К лету, например, мы планируем достроить и полностью открыть Шулявский путепровод. Нам нужна эта развязка".

Также мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества по сносу пятого цеха завода "Большевик", чтобы дать возможность городу достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

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"Если они этот цех не снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка" – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что многие мэров обещали достроить, например, Подольско-Воскресенский мост, но не сделали этого.

"Я хочу быть тем мэром, наконец откроет этот мост. Не верили, что к концу прошлого года мы запустим движение по Шулявскому мосту. Тогда перед Новым годом я проехался по мосту в костюме Деда Мороза. Этот костюм Деда Мороза я уже готовлю, чтобы проехаться по Подольско-Воскресенскому мосту", – добавил мэр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "уставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

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