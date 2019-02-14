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Стычки активистов и полиции в Киеве: четырем участникам митинга объявлено подозрение

Сегодня, 16:43

Молодых людей подозревают в сопротивлении полицейским

Фото: facebook.com/Сергій Мазур
Фото: facebook.com/Сергій Мазур.
Стычки активистов и полиции в Киеве: четырем участникам митинга объявлено подозрение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/204/47d/5c620447d82da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/204/47d/5c620447d82da.jpg Происшествия Молодых людей подозревают в сопротивлении полицейским

Четырем участникам стычки с полицией на Подоле, которые пытались прорваться в управление полиции, объявили подозрение по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Следствие по остальным присутствовавшим там радикально настроенным молодым людям продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона", – сообщил Князев.

Отметим, что в случае признания вины, активистов могут наказать штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев. Также возможно ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Печерский суд столицы на два месяца арестовал сотрудника полиции, который подозревается в превышении полномочий при задержании активистов возле Подольского управления полиции.

Напомним, на Контрактовой площади в столице прошло несколько массовых акций, во время которых правоохранители выявили и доставили в участок группу молодых людей, которые имели при себе зеленку, газовые баллончики и ножи. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, сообщает Нацполиция Киева.

Также сообщалось, что активистам после стычек с полицией, которые произошли во время массовой акции на Контрактовой площади в Киеве,инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков.

Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Facebook сообщил, что в ходе событий на Контрактовой площади было задержано 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. Также он сообщил, что трое полицейских с химическими ожогами оказались в больнице.

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Тег активисты, полиция, контрактовая площадь, стычки

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