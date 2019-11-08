Киевлянин прострелил ногу соседу: стало известно решение суда

Судья отклонила просьбу адвокатов о назначении залога для Алексея Берестецкого

Киевлянина Алексея Берестецкого, который ранее на этой неделе устроил стрельбу по соседям в Святошинском районе столицы, поместят под стражу на два месяца.

Соответствующее решение объявила судья после заседания Святошинского районного суда 8 ноября. Она уточнила, что содержать подсудимого будут в Лукьяновском СИЗО столицы.

Таким образом, судья удовлетворила требование обвинения, тогда как адвокат просил назначить для его подзащитного залог.

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Данное решение было встречено достаточно контрастно – сторонники потерпевшего, которому Берестецкий дважды выстрелил в ногу, отреагировали на это аплодисментами, однако 13-летняя дочь "святошинского стрелка" заливалась рыданиями.

Кроме того, адвокат Олег Веремеенко обещал подать апелляцию на решение судьи.

Напомним, что инцидент случился вечером 6 ноября на улице Петра Чаадаева, 2а, где в результате конфликта с другими жильцами многоэтажного дома Берестецкий выстрелил в другого из соседей. Поводом для конфликта послужила задолженность по коммуналке, в чем обвиняли подсудимого, однако он наличие долгов по квартплате отрицает.

На этом фоне Алексею Быстрецкому предъявили обвинения в покушении на умышленное убийство. Тем временем, потерпевший находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в ногу – у него перебита кость и артерия.

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