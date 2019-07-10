Трагедия под Киевом: мужчина пытался убить бывшую жену, а потом застрелился

У женщины – четверо маленьких детей, ее удалось спасти

Фото: Pixabay

В селе Кропивня Киевской области произошла трагедия: мужчина напал с отверткой на свою бывшую возлюбленную, а после этого свел счеты с жизнью, сообщили в ГУ НИ столичного региона.

Так, мужчина и женщина один год прожили вместе, однако месяц тому назад разошлись. Официально пара не расписывалась. Бывшие гражданские супруги работали на одном из местных предприятий. Там и произошел конфликт. Находясь в раздевалке, они поссорились, и после словесной перепалки мужчина схватил отвертку и четыре раза ударил женщину в разные части тела. Одно из ранений – проникающее в легкие.

Сотрудница, которая оказалась рядом, пыталась свою коллегу защитить. Позже поняла, что не справится, выбежала из раздевалки и громко начала звать на помощь.

После содеянного мужчина пошел домой, взял гладкоствольное ружье, вышел во двор и застрелился.

Сейчас пострадавшая, у которой четверо маленьких детей, находится в Иванковской районной больнице с проникающим ранением грудной клетки.

За нанесение ей умышленных тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство по ст. 121 Уголовного Кодекса Украины. А по факту самоубийства мужчины открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Винницкой областимужчина убил свою жену и застрелился. Трагедия произошла в селе Гальжбиевка Ямпольского района. Тела супругов нашли в их доме утром 18 июня.

Не так давно в городе Беляевка Одесской области 37-летний мужчина задушил свою 43-летнюю жену и 10-летнюю дочь, а после этого совершил самоубийство.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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