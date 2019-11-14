"Транспортная вакханалия" в Киеве: столкнулись трамвай, маршрутка и легковушка (фото)

/ Фото: Киев Оперативный

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На столичном Подоле, где ранее столкнулись Subaru и Renault, в четверг, 14 ноября, произошло крупное ДТП. Так, в аварию попали трамвай, маршрутка №219 и Lada.

"По предварительной информации, водителя маршрутки кто-то подрезал на дороге, и он врезался в трамвай, а после этого в микровавтобус въехала легковушка. В маршрутке и в трамвае люди не пострадали. А вот в легковушке пострадала женщина-водитель", – рассказали нам в коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации.

Там добавляют, что в деталях ДТП разбираются, на место выехали представители перевозчика и полиция.

По предварительным данным, авария произошла на улице Кирилловской.

Кстати, у этого же перевозчика на маршруте №421 сегодня отлетело колесо, благо, в момент ДТП никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках.

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