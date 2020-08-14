Тройное ДТП заблокировало движение на Дарницкой площади в Киеве

На дороге не разминулись фура, троллейбус и легковое авто

В Киеве на подъезде к Дарницкой площади утром в пятницу, 14 августа, произошло тройное ДТП.

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Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на дороге не разминулись фура, троллейбус и легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Движение транспорта на Дарницкой площади усложнено. Согласно данным сервиса Google Maps, на подъезде к кругу образовалась тянучка.

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В "Киевпастрансе" добавили, что из-за аварии задерживалось движение троллейбусов №43, 50 по проспекту Гагарина. Движение уже восстановили, однако общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.

Не так давно на Северном мосту в столице у маршрутки сломалась задняя ось и на ходу отлетела вместе с колесами, которые попали в Renault. К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.

Также в Киеве мужчина угнал микроавтобус и устроил ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей. Похитителем оказался 35-летний житель столицы, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Ранее под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

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