В Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса и влетели в Renault (видео)

На Северном мосту в столице у маршрутки сломалась задняя ось и на ходу отлетела вместе с колесами, которые попали в Renault.

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Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

ЧП произошло 11 августа.

"К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом. На водителя маршрутного транспортного средства были составлены материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП", - говорится в сообщении полиции.

Также копы опубликовали видео ДТП:

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Ранее в столице у маршрутки на ходу отвалилось колесо, вылетело на проезжую часть и едва не убило человека. Также жители столицы не так давно сняли видео на улице Закревского, как очередной автобус разваливается на ходу.

Также на столичной Оболони произошло подобное ДТП. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и протаранили припаркованный Nissan.

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