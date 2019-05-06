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У убитого под Киевом полицейского за день до смерти родился сын

6 мая, 14:34

В Нацполиции сообщили, кто занимается расследованием резонансного дела

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

У убитого в ночь на 5 мая возле кафе в Барышевке заместителя начальника местного отделения полиции Антона Павленко за день до смерти родился сын. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Так, сообщается, что у правоохранителя родился ребенок 4 мая.

Семье погибшего выразил соболезнование глава Нацполиции Сергей Князев. Сообщается, что расследование преступления будет проводить следственно-оперативная группа под руководством начальника Департамента внутренней безопасности генерала полиции третьего ранга Евгения Коваля. Контроль за ходом расследования возложен на первого заместителя председателя Нацполиции генерала полиции второго ранга Вячеслава Аброськина. Для организации оперативно-розыскных мероприятий из отпуска отозван начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

Напомним, что стрельба, жертвой которой стал заместитель начальника Барышевского отделения полиции Антон Павленко, произошла возле кафе на улице Киевский шлях, 46а в ночь на 5 мая. Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. При этом убийство полицейского правоохранители связывают с его служебной деятельностью.

Также мы писали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.


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Тег убийство, полицейский, Барышевка

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