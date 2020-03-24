У женщины в киевском аэропорту экспресс-тест показал коронавирус

В аэропорту "Борисполь" у еще одной украинки, которая вернулась из стран ЕС, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. При этом женщина пыталась покинуть аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, прилетела эвакуационным рейсом из стран ЕС. Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы", – говорится в сообщении.
Из какой именно страны вернулась женщина, пока что не сообщается.
Ранее новости "Сегодня" писали, что в "Борисполе" экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у мужчины, который вернулся эвакуационным рейсом в Украину.
Напомним, что на данный момент в Киеве зафиксировано 29 случаев инфицирования коронавирусом, в Киевской области – 15 случаев.
Также "Сегодня" рассказывали, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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