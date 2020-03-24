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У женщины в киевском аэропорту экспресс-тест показал коронавирус

24 марта, 11:22

Наталья Руда

Женщина прилетела из ЕС и пыталась покинуть аэропорт

В аэропорту "Борисполь" у еще одной украинки, которая вернулась из стран ЕС, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. При этом женщина пыталась покинуть аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, прилетела эвакуационным рейсом из стран ЕС. Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы", – говорится в сообщении.

Из какой именно страны вернулась женщина, пока что не сообщается.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в "Борисполе" экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у мужчины, который вернулся эвакуационным рейсом в Украину.

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Напомним, что на данный момент в Киеве зафиксировано 29 случаев инфицирования коронавирусом, в Киевской области – 15 случаев.

Также "Сегодня" рассказывали, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.

Больше всего рискуют заболеть коронавирусной инфекцией старики, напоминают врачи. Именно им настойчиво советуют не выходить из дома. Всем необходимым стариков готова обеспечить государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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