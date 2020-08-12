Убийство 12-летней девочки в Киевской области: подозреваемого отправили под арест

Пятнадцатилетнего подростка, которого подозревают в убийстве 12-летней Софии Недобой в Яготине, отправили под стражу на 60 дней без определения размера залога. Такую меру пресечения избрал Яготинский районный суд.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 10 августа отец девочки отпустил ее гулять, однако школьница не вернулась домой. Мужчина обратился в полицию и правоохранители 11 августа после поисков нашли тело ребенка возле водоема. Также был задержан по подозрению в убийстве 15-летний товарищ девочки. Сообщалось, что преступление произошло на сексуальной почве.

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Напомним, в прошлом году в Одесской области пропавшую 11-летнюю Дашу Лукьяненко нашли жестоко убитой. В совершении тяжкого преступления подозревается 22-летний парень.

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Также на столичном Подоле жестоко убили двух молодых девушек.

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