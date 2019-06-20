Убийство 11-летней девочки в Одесской области: подозреваемого задержали

Задержанный признался в убийстве ребенка

Фото: Facebook Vyacheslav Abroskin.

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Мужчина уже признался в содеянном, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в регионе.

Задержанный оказался местным 22-летним жителем. Как рассказали волонтеры организации "Лучшие люди Одессы", которые активно занимались поиском девочки, дом, где проживал подозреваемый, обыскивали еще в первые дни поисковой операции, но "тогда чего-то не доработали".

Только 19 июня, во время третьего обыска дома, у забора нашли принадлежавшие Лукьяненко сандалии, а затем и тело девочки. Где находился ребенок во время двух предшествующих обысков, пока неясно. Убийца бросил тело ребенка в выгребную яму дворового туалета. Соседи подозреваемого рассказывают, что "молодой человек и раньше засматривался на детей".

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что задержанный признался правоохранителям в убийстве Даши. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Аброськин отметил, что молодой человек нигде не работает и не учится, все дни проводит за компьютером.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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