Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Убийство 11-летней девочки в Одесской области: подозреваемого задержали

20 июня, 09:23

Задержанный признался в убийстве ребенка

Фото: Facebook Vyacheslav Abroskin
Фото: Facebook Vyacheslav Abroskin.

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Мужчина уже признался в содеянном, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в регионе.

Задержанный оказался местным 22-летним жителем. Как рассказали волонтеры организации "Лучшие люди Одессы", которые активно занимались поиском девочки, дом, где проживал подозреваемый, обыскивали еще в первые дни поисковой операции, но "тогда чего-то не доработали".

Только 19 июня, во время третьего обыска дома, у забора нашли принадлежавшие Лукьяненко сандалии, а затем и тело девочки. Где находился ребенок во время двух предшествующих обысков, пока неясно. Убийца бросил тело ребенка в выгребную яму дворового туалета. Соседи подозреваемого рассказывают, что "молодой человек и раньше засматривался на детей".

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что задержанный признался правоохранителям в убийстве Даши. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Аброськин отметил, что молодой человек нигде не работает и не учится, все дни проводит за компьютером.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.


Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, задержание, девочка, одесская область, подозреваемый, признание

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство 11-летней девочки в Одесской области: подозреваемого задержали". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области найдена погибшей пропавшая девочка

Вчера, 23:04

11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно

В Одесской области в заброшенном доме нашли тело убитого человека

18 июня, 15:40

Полицейские начали расследование и попросили местных жителей о помощи

В Одесской области убийцу 13-летней девочки отправили в психбольницу

14 июня, 12:40

Мужчина зарезал подругу своей племянницы и убил собаку

В Одесской области пенсионер убил жену из-за ревности

12 июня, 05:45

70-летний мужчина пытался скрыть преступление от копов

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

6 привычек, которые программируют на бедность

Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Волнующая красотка : нидерландская модель Лори Гордеинс

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Новый начальник Генштаба ВСУ: за и против

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

«Российско-украинские отношения в эру Зеленского»

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

10 вещей о которых врут все мужчины

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь