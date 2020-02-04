Убийство хирурга в Киеве: официального фоторобота киллера пока нет

Фото: t.me/los_solomas

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В социальных сетях и некоторых СМИ сообщают о том, что стали известны приметы мужчины, который 2 февраля расстрелял пластического хирурга Андрея Сотника во дворе дома по улице Саксаганского в Киеве.

В частности, сообщаются такие приметы злоумышленника: около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, на лице борода. Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета. При нем может быть боевой пистолет. Также публикуют размытое изображение преступника с камер видеонаблюдения, якобы правоохранители разыскивают мужчину кавказской национальности.

В полиции Шевченковского района сайту "Сегодня" сообщили, что официальной ориентировки с приметами пока нет.

"Пока примет злоумышленника, стрелявшего в мужчину на Саксаганского, у следователей нет. Мы не исключаем, что они могут появиться, ведь это не обычное ограбление, а убийство человека в центре города. Возможно, фоторобот преступника появится в течение дня, мы обязательно об этом сообщим, как и о деталях расследования", – пояснили нам в полиции Шевченковского района.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Напомним, в прошлом году в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Также новости "Сегодня" писали, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. В частности, были задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя. При этом члены банды подозреваются в совершении еще ряда тяжких преступлений.

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