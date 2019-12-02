Убийство ребенка в центре Киева: задержанным киллерам – 18-19 лет

/ Фото: Пресс-служба МВД

Стрельба в центре столицы по автомобилю депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которой погиб его трехлетний сын, велась не из машины, а из дома. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 2 декабря, сообщил глава Национальной полиции Киева Игорь Клименко.

По его словам, версия стрельбы по машине из автомобиля была ошибочной, что стало известно после экспертизы траектории полета пули. Установлен и дом, из которого открыли огонь. Подозреваемых удалось задержать также благодаря видео с камер видеонаблюдения, которые установлены на месте преступления. Кроме того, в полиции уточнили, что в момент стрельбы в машине Соболева находился он, его супруга, маленький сын и еще одна женщина.

Двое подозреваемых были задержаны утром 2 декабря. Ими оказались двое парней 18-19 лет. Оружие, из которого велась стрельба, также найдено и отправлено на экспертизу. Это карабин 7,62. Также с задержанными будут проводить следственный эксперимент. У злоумышленников нашли фальшивые документы, они не являются киевлянами (один – из Западной Украины, второй – из Центральной) и в столице жили недолго, в частности, снимали квартиру и готовились к стрельбе. По статье ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, по которой расследуется дело, им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока заключения.

Реклама

Кроме того, Клименко назвал и главные версии. В частности, это семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность Соболева.

На данный момент ведутся поиски заказчиков преступления. Сколько было заплачено исполнителям за совершение преступления, пока что в полиции не называют, так как эта информация еще выясняется.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

В Киеве была введена специальная полицейская операция.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама