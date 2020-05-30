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Убийство рыбака в Киеве: появились неожиданные подробности

30 мая, 18:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Двоим задержанным грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения

Двое парней, подозреваемых в убийстве рыбака на Трухановом острове в Киеве, оказались военнослужащими.

Как стало известно, были задержаны двое солдат из воинской части, расположенной в Васильковском районе под Киевом, сообщает УНН.

Также сообщается, что жертве нанесли семь ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

Отметим, что целью убийства называют машину рыбака – злоумышленники намеревались ее продать, а за вырученные деньги рассчитаться с долгами.

Одним из задержанных оказался уроженец Луганской области, 1999 года рождения, а вторым – киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли вещественные доказательства – часть денег и лопату, которые направили на экспертизу.

Напомним, недавно в Житомирской области произошло резонансное преступление. В ночь на 22 мая были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Правоохранители заявили, что расстрелу предшествовал конфликт рыбаков. По словам жены 58-летнего подозреваемого, конфликт произошел после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото)".

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Киев убийство Днепр рыбаки полиция

Источник: Сегодня

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