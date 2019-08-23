Убийство в Славутиче: назначено служебное расследование из-за бездействия полиции

Жители города Славутич крайне обеспокоены группой молодых людей, которая на протяжении длительного времени держит в страхе населенный пункт

/ Фото: kv.npu.gov.ua

Жители города Славутич, что в Киевской области, крайне обеспокоены группой молодых людей, которая на протяжении длительного времени держит в страхе населенный пункт. По словам местных жителей полиция не реагирует на нарушителей покоя.

Об этом шла речь в телепередаче "Говорит Украина", которая была посвященные теме расследования умышленного убийства жителя Славутича в июле этого года.

Чтобы выяснить и проверить все факты, о которых говорилось в телевизионной программе, руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование в отношении начальника Славутицкого отделение полиции.

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Служебное расследование будут проводить работники Главного управления совместно с инспекцией по личному составу и сотрудниками внутренней безопасности.

Напомним о расследовании умышленного убийства, которое произошло 21 июня в городе Славутич.

Тогда три человека посреди улицы дерзко совершили убийство местного жителя. За совершение преступления сотрудники полиции задержали трех молодых людей.

Уголовное производство, открытое по п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Украины расследуется сотрудниками Следственного управления полиции Киевской области.

Сейчас все участники преступления находятся под стражей, без возможности внесения залога.

"После проведения объективного, всестороннего, непредвзятого досудебного расследования и проведения соответствующих экспертиз обвинительный акт в ближайшее время будет направлен в суд, который и определит меру наказания каждому", – говорится на сайте Нацполиции в Киевской области.

Напомним, что убийство произошло 21 июля возле одного из баров города. Между местными жителями произошла драка, в результате которой один мужчина нанес удар ножом в область шеи оппоненту. В полиции уточнили, что преступление совершено из хулиганских побуждений. Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

СМИ сообщали, что погибший – журналист Юрий Булат, однако в полиции отмечали, что данных по поводу того, был ли убитый сотрудником средств массовой информации, у них нет. По данным социальных сетей, напавшие на Булата занимались сбытом наркотиков.

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