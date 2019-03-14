Житель Ровенской области ударил полицейского: не хотел платить за пиво
Также мужчина разбил окно в служебной машине, теперь ему грозит лишение свободы сроком на пять лет
В Ровно нарушитель порядка ударил полицейского. Как оказалось, 42-летний житель села Александрия Ровенского района, будучи навеселе, взял в торговом заведении пиво и отказывался его оплачивать. Об єтом сообщают в полиции.
На место вызвали наряд полиции охраны. Во время общения с правоохранителями мужчина выражался в их адрес нецензурной бранью, толкал, провоцируя конфликт и драку. К нарушителю применили наручники – руки зафиксировали спереди для доставки в медучреждение для медицинского освидетельствования. Однако по дороге злоумышленник сумел ударить полицейского в лицо и ногами выбил стекло задней дверцы авто Skoda Rapid.
Следователи задержали жителя Ровенского района и поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит ограничение или лишения свободы сроком на пять лет.
Полицейские выяснили, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное тяжкое телесное повреждение, но получил условный срок.
Напомним, недавно житель Острога Ровенской области нанес телесные повреждения двум полицейским.
Ранее в Луцке женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения укусила инспектора Нацполицииво время общения с правоохранителями.
Ранее во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Житель Ровенской области ударил полицейского: не хотел платить за пиво". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Бердянске вынесли приговор девушке, которая сломала нос "сопернице" за место в баре
Спор о том, кто должен делать первый заказ, закончился жестокой дракой
В Ровенской области грузовик раздавил легковушку: погиб водитель
Тело погибшего из покореженного авто доставали спасатели