Житель Ровенской области ударил полицейского: не хотел платить за пиво

Также мужчина разбил окно в служебной машине, теперь ему грозит лишение свободы сроком на пять лет

Фото: Нацполиция

Житель Ровенской области ударил полицейского: не хотел платить за пиво //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a92/81b/5c8a9281b7b10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a92/81b/5c8a9281b7b10.jpg 2019-03-14T19:45:25+02:00 Запад Также мужчина разбил окно в служебной машине, теперь ему грозит лишение свободы сроком на пять лет

В Ровно нарушитель порядка ударил полицейского. Как оказалось, 42-летний житель села Александрия Ровенского района, будучи навеселе, взял в торговом заведении пиво и отказывался его оплачивать. Об єтом сообщают в полиции.

На место вызвали наряд полиции охраны. Во время общения с правоохранителями мужчина выражался в их адрес нецензурной бранью, толкал, провоцируя конфликт и драку. К нарушителю применили наручники – руки зафиксировали спереди для доставки в медучреждение для медицинского освидетельствования. Однако по дороге злоумышленник сумел ударить полицейского в лицо и ногами выбил стекло задней дверцы авто Skoda Rapid.

Следователи задержали жителя Ровенского района и поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит ограничение или лишения свободы сроком на пять лет.

Полицейские выяснили, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное тяжкое телесное повреждение, но получил условный срок.

Напомним, недавно житель Острога Ровенской области нанес телесные повреждения двум полицейским.

Ранее в Луцке женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения укусила инспектора Нацполицииво время общения с правоохранителями.

Ранее во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.

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