Угроза взрыва на мосту Метро: о взрывчатке полиции сообщил сам "минер"

Информацию о мужчине, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, в полиции получили после звонка от самого "минера". Он позвонил на 102, заявив, что находится на мосту и грозится подорвать его в любой момент.

"На сейчас известно, что лицо позвонило по 102, с нецензурным матом кстати, заявило, что у него есть взрывчатка и оно хочет взорвать мост Метро. На месте работает руководитель полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, я с ним был на связи 10 минут назад. Он лично ведет переговоры с лицом, которое заявляет о возможном совершении террористического акта. Надеемся, что все будут живы и здоровы", – сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Сейчас на месте происшествия находятся полицейские, следователи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и медики скорой помощи.

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Напомним, что в сентябре прошлого года Алексей Белько с оружием заехал на автомобиле на мост Метро и угрожал его подорвать. Тогда силовики провели спецоперацию и задержали "минера". В итоге Днепровский райсуд Киева постановил отправить Белько в психиатрическую лечебницу.

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