Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Угроза взрыва на мосту Метро: о взрывчатке полиции сообщил сам "минер"

1 июня, 15:20

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

На месте – полиция, саперы, спасатели и медики

Информацию о мужчине, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, в полиции получили после звонка от самого "минера". Он позвонил на 102, заявив, что находится на мосту и грозится подорвать его в любой момент.

"На сейчас известно, что лицо позвонило по 102, с нецензурным матом кстати, заявило, что у него есть взрывчатка и оно хочет взорвать мост Метро. На месте работает руководитель полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, я с ним был на связи 10 минут назад. Он лично ведет переговоры с лицом, которое заявляет о возможном совершении террористического акта. Надеемся, что все будут живы и здоровы", – сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Сейчас на месте происшествия находятся полицейские, следователи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и медики скорой помощи.

Реклама

Напомним, что в сентябре прошлого года Алексей Белько с оружием заехал на автомобиле на мост Метро и угрожал его подорвать. Тогда силовики провели спецоперацию и задержали "минера". В итоге Днепровский райсуд Киева постановил отправить Белько в психиатрическую лечебницу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

метро спасатели

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресечения
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресеченияПроисшествия
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллера
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллераПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять