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Угрожал отрезать пальцы и уши. В Киеве на вымогательстве задержали уроженца Чечни

16 октября, 14:36

Злоумышленник при этом находился в международном розыске

Фото: Добрев

Фото: Добрев

В Киеве правоохранители поймали очередного иностранца, который занимался вымогательством. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 33-летний уроженец Грозного при этом находился в международном розыске.

"В мае текущего года житель столицы обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса. Поскольку в тот же день пострадавшему удалось самостоятельно решить свою проблему, помощь указанного мужчины ему уже была не нужна, о чем он сообщил последнему. В свою очередь злоумышленник выдвинул пострадавшему требование выплатить ему 1000 долларов США в качестве возмещения "за хлопоты", - говорится в сообщении.

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При последующих встречах россиянин увеличил сумму "долга" до 4000 долларов. В случае отказа отдать деньги он угрожал отрезать киевлянину пальцы и уши, а также сломать руки.

В качестве "залога" у потерпевшего отобрали автомобиль. В итоге злоумышленника задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины (Вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, без определения размера залога.

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Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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Киев Чечня вымогательство

Источник: Сегодня

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