"Умные сильно". В метро Киева мужчина напал на школьника, порвал ему книжку и сломал очки

Никто в вагоне даже не заступился за детей

Фото: Tetyana Marucsh

В столичном метрополитене мужчина на днях устроил перепалку со школьниками, порвал книжку девятилетнему мальчику и сломал ему очки. Об этом сообщила на своей странице в Facebook тетя мальчика Татьяна Марущ.

"К племяннику девяти лет в метро (ехал со старшей сестрой) прицепился старик. Ребенок в очках. Стоял и читал книгу у двери, справа. Рядом сидела его сестра 15 лет. Из рассказа детей, старичок приколупался к малому из-за книги, говорил: "Ты и так слепой, еще читаешь, лучше бы ты спортом занялся", – уточнила женщина начало конфликта.

После этого мужчина отобрал у мальчика книжку и толкнул девочку, которая заступилась за брата.

"Никто в вагоне даже не заступился за детей. И когда мальчик девяти лет навернул рюкзаком дедушку за то, что тот, толкнул сестру, какая-то тетушка начала визжать о малолетних преступниках", – добавила женщина.

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По ее словам, в конфликт вмешался военнослужащий ВСУ, который зашел в вагон на остановке, и заступился за детей.

"Результат: "солдат", им оказался 42-летний Георгий, который оказался бойцом ВСУ, двое детей 9 и 15 лет, старичок, внимание, бывший рабочий ВОХРа 66 лет, а сейчас "заслуженный пенсионер", все оказались в отделении полиции метрополитена", – отметила Марущ.

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Она отметила, что в итоге у ребенка сломаны очки, порвана куртка и книга. А на пенсионера составили административный протокол.

"Это несчастье – Матвийчук Олег Иванович – вслед нам кричало: -Умные сильно! Пихают детям книги с пеленок, а они потом барыг в президенты выбирают", - резюмировала женщина.

Напомним, в Киеве 10 января на станции метро "Дворец спорта" произошла драка между пассажирами. В ходе конфликта один из мужчин достал заточку и, как утверждают очевидцы, набросился на оппонента.

Также на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом.

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