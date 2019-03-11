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Ураганный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева и повалил много деревьев

Сегодня, 14:50

Порывы достигают нескольких десятков метров в секунду, людей просят быть осторожными

фото: facebook.com/groups/Vidradny
фото: facebook.com/groups/Vidradny.
Ураганный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева и повалил много деревьев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/658/b3c/5c8658b3c1fc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/658/b3c/5c8658b3c1fc3.jpg Происшествия Порывы достигают нескольких десятков метров в секунду, людей просят быть осторожными

В Киеве сегодня, 11 марта, бушует сильнейший ветер. По данным Укргидрометцентра порывы достигают 30 м/с. Из-за непогоды уже произошло несколько серьезных ЧП. Так, в соцсетях сообщают, что на ул. Лысенко недалеко от метро "Золотые Ворота" ветром сорвало огромный кусок крыши дома. Он рухнул на проезжую часть, повредив две машины. Предварительно, люди не пострадали.

"Спасатели уже выехали на место происшествия, детали будет выяснять. Известно, что дом находится на балансе коммунальной Управляющей компании", – сказал "Сегодня" начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

В "Киевпастрансе" сообщили об изменениях в движении транспорта из-за поваленных деревьев. Так, по данным на сайте предприятия, с 13:50 задерживается движение троллейбусов №1, 11 на проспекте Науки в направлении ул. Маршальской из-за поваленного дерева.

С 13:40 по той же причине с перебоями ходят трамваи №12, 17 в направлении Пущи-Водицы. С 13:35 проблемы с движением троллейбусов № 17,19,22,30,42 на Чоколовском бульваре в направлении метро "Шулявская".

Также по данным управления по вопросам ЧС КГГА, поступило сообщение о падении дерева на ул. Изюмской, туда выехали спасатели. А жители сообщают, что ветром в столице сдувает также рекламные конструкции.

На бульваре Шамо ветер повалил лавочку. Фото: Facebook

Напомним, 11 марта по всей территории страны ожидается сильный ветер 15-20 м/с, а в западных областях (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской) 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

При этом непогода уже наделала немало бед в столице: в центре столицы, на улице Мазепы, 10 поваленное ветром дерево упало на припаркованное Infiniti. Еще один инцидент произошел в киевском пригороде – Коцюбинском: там старое дерево повалило прямо на трассу. Дорога была перегорожена упавшим стволом, при этом пострадал припаркованный ВАЗ.

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Тег Киев, ветер, КГГА, спасатели, дерево, ураган, опасности

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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