Ураганный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева и повалил много деревьев

Порывы достигают нескольких десятков метров в секунду, людей просят быть осторожными

фото: facebook.com/groups/Vidradny.

Ураганный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева и повалил много деревьев Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/658/b3c/5c8658b3c1fc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/658/b3c/5c8658b3c1fc3.jpg 2019-03-11T14:50:00+02:00 Происшествия Порывы достигают нескольких десятков метров в секунду, людей просят быть осторожными

В Киеве сегодня, 11 марта, бушует сильнейший ветер. По данным Укргидрометцентра порывы достигают 30 м/с. Из-за непогоды уже произошло несколько серьезных ЧП. Так, в соцсетях сообщают, что на ул. Лысенко недалеко от метро "Золотые Ворота" ветром сорвало огромный кусок крыши дома. Он рухнул на проезжую часть, повредив две машины. Предварительно, люди не пострадали.

"Спасатели уже выехали на место происшествия, детали будет выяснять. Известно, что дом находится на балансе коммунальной Управляющей компании", – сказал "Сегодня" начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

В "Киевпастрансе" сообщили об изменениях в движении транспорта из-за поваленных деревьев. Так, по данным на сайте предприятия, с 13:50 задерживается движение троллейбусов №1, 11 на проспекте Науки в направлении ул. Маршальской из-за поваленного дерева.

С 13:40 по той же причине с перебоями ходят трамваи №12, 17 в направлении Пущи-Водицы. С 13:35 проблемы с движением троллейбусов № 17,19,22,30,42 на Чоколовском бульваре в направлении метро "Шулявская".

Также по данным управления по вопросам ЧС КГГА, поступило сообщение о падении дерева на ул. Изюмской, туда выехали спасатели. А жители сообщают, что ветром в столице сдувает также рекламные конструкции.

На бульваре Шамо ветер повалил лавочку. Фото: Facebook

Напомним, 11 марта по всей территории страны ожидается сильный ветер 15-20 м/с, а в западных областях (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской) 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

При этом непогода уже наделала немало бед в столице: в центре столицы, на улице Мазепы, 10 поваленное ветром дерево упало на припаркованное Infiniti. Еще один инцидент произошел в киевском пригороде – Коцюбинском: там старое дерево повалило прямо на трассу. Дорога была перегорожена упавшим стволом, при этом пострадал припаркованный ВАЗ.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.