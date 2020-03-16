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Ушел из дома и не вернулся: под Киевом ищут подростка (фото)

16 марта, 05:40

Тина Наринецкая

Полицейские опубликовали приметы пропавшего

В Киевской области полицейские разыскивают 17-летнего подростка. Юноша вышел из дома в Ирпене и до сих пор не вернулся.

Последний раз Владислава Зинченко видели 14 марта. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы пропавшего.

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Приметы юноши: на вид 17-18 лет. Рост Влада – 168 см, он среднего телосложения. Лицо у подростка овальное, глаза зеленые, а губы – полные. Волосы у пропавшего короткие и русые.

Был одет: на парне были черная куртка с капюшоном и серые спортивные штаны. Он был обут в белые кроссовки.

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"Уважаемые граждане! Если Вам известны какие-либо сведения, которые смогут установить местонахождение подростка, просим сообщить по спецлинии 102. Анонимность гарантируется", – обратились к людям в полиции.

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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