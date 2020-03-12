Под Киевом ушел из дома и не вернулся 16-летний подросток

Парень может находиться в Киеве или в пгт. Козелец в Черниговской области

В Броварах под Киевом пропал 16-летний Валерий Макарчук. Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, подросток ушел из дома на улице Оболонской, 52/1 утром 11 марта и до сих пор не вернулся.

Отмечается, что Валера может находиться в Киеве или в пгт. Козелец в Черниговской области.

На вид парню 16 лет, рост 168 см, у него худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, зелено-карие глаза, на лице есть шрамы от акне.

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Был одет в черно-серую куртку с капюшоном, черные спортивные брюки с рисунком в части голени в виде крестов белого цвета, кофту цвета "хаки", черные кожаные ботинки. С собой у него рюкзак черного цвета с зелеными полосами.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti В тренде Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из обсервации в Новых Санжарах (видео)

Напомним, столичные правоохранители сообщали о розыске пропавшего 14-летнего Сергея Семенова из Соломенского района.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли 13-летнего подростка, сбежавшего из центра реабилитации в селе Копылов.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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